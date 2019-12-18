Происшествия

У стрелявшего по военным авто под Киевом нашли целый арсенал (фото)

У мужчины, которого в Вите Почтовой (Киевская область) задержали местные жители и представители гражданского формирования «Вита-Захист» за стрельбу из пистолета по проезжающим военным машинам, во время обыска нашли целый арсенал.

Как уточнили в ГУНП в Киевской области, мужчина, будучи нетрезвым, открыл огонь из «устройства для отстрела резиновых пуль». Правонарушитель — 43-летний житель Луганской области, ранее принимавший участие в боевых действиях на востоке страны.

«Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания правонарушителя в городе Боярка, работники Киево-Святошинского отдела полиции обнаружили и изъяли винтовку „Мосина“ времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 2 гранаты РГД -33 и Ф-1, 5 минометных мин разного калибра, артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 14 взрывателей к боеприпасам», — сообщают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием…) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении, меру пресечения на время досудебного следствия ему изберет суд. Правоохранители ходатайствуют о взятии его под стражу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полиция задержала 42-летнего гражданина России, который вез в своем авто три пистолета марки «Глок» в разобранном состоянии. Иностранец заявил, что оружие принадлежит ему.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter