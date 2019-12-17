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Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по военным под Киевом: детали и фото инцидента

9:47 17 декабря 2019 449
Пистолет с обоймой
Инф. «ФАКТОВ»

В Вите Почтовой (Киевская область) пьяный мужчина стрелял из пистолета по проезжающим военным машинам. Ранее в столице двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой ранение получил сделавший им замечание прохожий, ранее воевавший в АТО.

Как сообщают в соцсетях на страничке гражданского формирования «Вита-Захист», с помощью неравнодушных граждан мужчину задержали и передали наряду полиции.

Задержанный — уроженец Луганской области, сейчас проживающий в Боярке. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове трое местных жителей напали на полицейского и ранили его из карабина — мужчинам сообщено о подозрении. Также был задержан посредник, через которого друзья нападавших пытались передать взятку за освобождение злоумышленников.

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