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В Киеве задержали россиянина с оружием: первые подробности (фото)
В Киеве полиция задержала 42-летнего гражданина России, который вез в своем авто три пистолета марки «Глок». Ранее в столице после перестрелки в машине одного из участников инцидента полиция нашла «предметы, похожие на автомат и гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2».
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киев, около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой, полицейские полка особого назначения № 1 проверили автомобиль «Форд», который был ввезен на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства.
«В салоне автомобиля правоохранители обнаружили пакет с тремя предметами, похожими на огнестрельное оружие в разобранном состоянии. Владелец иномарки пояснил, что изъятые предметы являются пистолетами марки „Глок“, которые принадлежат ему», — говорится в сообщении.
Россиянина задержали, оружие направили на экспертизу. По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Задержанному избирают меру пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте средств поражения. Трое жителей региона специализировались на переделке травматического оружия в боевое и реализации его представителям криминальных кругов.
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