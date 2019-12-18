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Украина

В сети показали фото старшего солдата ВСУ, погибшего на Донбассе 17 декабря

12:18 18 декабря 2019 415
лисицын
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий — старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын.

В 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что боец Лисицын был родом из Кропивницкого. Старшему солдату было 27 лет. Погиб он около 19 часов 17 декабря, получив смертельные ранения во время обстрела.

лисицын

В штабе операции Объединенных сил зафиксировали семь случаев нарушения тишины со стороны вооруженных формирований РФ. Обстрелы были в районе поселков Новолуганское, Крымское, Травневое, Широкино и Марьинки.

По украинским позициям враг открывал огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Также была замечена активность вражеских снайперов.

Напомним, ВСУ на Донбассе продолжали нести потери в декабре. 14 декабря под обстрелом погиб 21-летний сержант Нацгвардии Сергей Михальчук.

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