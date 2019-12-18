- 15:44 В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим
- 15:43 Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь
- 15:38 Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
- 15:34 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
- 15:30 Кейт Миддлтон и принц Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете
- 15:23 Создание единого юрлица для налоговой и таможни позволит нам быстрее реформироваться, — глава ГНС Верланов
- 15:21 Импичмент Трампу: в Конгрессе США проходит голосование
- 15:15 На Донбассе под обстрелом боевиков погиб мирный житель
- 15:04 День адвокатуры 2019: красивые поздравления и открытки
- 15:02 Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине
- 14:53 Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине
- 14:53 У стрелявшего по военным авто под Киевом нашли целый арсенал
Кейт Миддлтон и принц Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете (фото)
За неделю до Рождества британская королева Елизавета собирает в Букингемском дворце на обед всю свою семью. Нынешний год не стал исключением. На семейный праздник прибыли все дети Ее Величество — включая принца Чарльза с его супругой Камиллой, принца Эдварда, принцессу Анну, а также принца Эндрю, которые недавно сложил с себя все королевские полномочия — после скандального интервью, в котором он рассказал о своих отношениях с педофилом Джеффри Эпштейном.
Приехали также внуки королевы — в том числе принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндолл со своей семьей, а также принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.
Отсутствовали только принц Гарри и Меган Маркл, которые предпочли провести рождественские праздники в США — с матерью Меган, афроамериканкой Дорией Рэгленд.
Замечены были также более отдаленные родственники Елизаветы — в том числе ее племянница леди Габриэлла Кингстон (в девичестве Виндзор), ее кузены принц Майкл Кентский и герцог Глостер с супругами и многие другие.
Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли во дворец в разных машинах. Оба были за рулем. Вместе с герцогиней Кембриджской, которую сопровождал охранник, ехали ее четырехлетняя дочь Шарлотта и полуторагодовалый принц Луи, который вызвал особое умиление публики. Уильям взял к себе в автомобиль старшего сына пары — шестилетнего принца Джорджа. Журналистам удалось сделать снимки Кембриджей при въезде на дворцовую территорию.
Кейт была в элегантном клетчатом красном-черно-белом наряде от Emilia Wickstead и жемчужных серьгах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как празднует Рождество королева и ее семья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...