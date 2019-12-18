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За неделю до Рождества британская королева Елизавета собирает в Букингемском дворце на обед всю свою семью. Нынешний год не стал исключением. На семейный праздник прибыли все дети Ее Величество — включая принца Чарльза с его супругой Камиллой, принца Эдварда, принцессу Анну, а также принца Эндрю, которые недавно сложил с себя все королевские полномочия — после скандального интервью, в котором он рассказал о своих отношениях с педофилом Джеффри Эпштейном.

Приехали также внуки королевы — в том числе принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндолл со своей семьей, а также принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.

Отсутствовали только принц Гарри и Меган Маркл, которые предпочли провести рождественские праздники в США — с матерью Меган, афроамериканкой Дорией Рэгленд.

Замечены были также более отдаленные родственники Елизаветы — в том числе ее племянница леди Габриэлла Кингстон (в девичестве Виндзор), ее кузены принц Майкл Кентский и герцог Глостер с супругами и многие другие.

Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли во дворец в разных машинах. Оба были за рулем. Вместе с герцогиней Кембриджской, которую сопровождал охранник, ехали ее четырехлетняя дочь Шарлотта и полуторагодовалый принц Луи, который вызвал особое умиление публики. Уильям взял к себе в автомобиль старшего сына пары — шестилетнего принца Джорджа. Журналистам удалось сделать снимки Кембриджей при въезде на дворцовую территорию.

Кейт была в элегантном клетчатом красном-черно-белом наряде от Emilia Wickstead и жемчужных серьгах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как празднует Рождество королева и ее семья.

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