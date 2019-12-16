Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своих детях в рождественском телешоу (фото, видео)

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16 декабря в эфире британского телеканала Би-би-си выходит рождественский спецвыпуск кулинарного шоу под названием известного шеф-повара Мэри Берри — A Berry Royal Christmas («Королевское рождество с Берри»).

В нем приняли участие Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они помогали ведущей готовить праздничные блюда для вечеринки, которую устроили для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций. При этом Кейт была одета в роскошное красное платье от Alessandra Rich стоимостью более 1300 долларов. Поверх него она, правда, повязала фартук — чтобы не запачкать. Миддлтон также была в любимых серьгах королевы Елизаветы — из жемчуга и бриллиантов.

Герцог и герцогиня Кембриджские не только занимались готовкой, но и рассказывали о своих детях — шестилетнем принце Джордже, четырехлетней принцессе Шарлотте и полуторагодовалом принце Луи. Некоторые записи были сделаны еще во время предыдущих встреч Их Высочеств с Берри.

Так, Кейт призналась, что одним из первых слов, произнесенных Луи, было имя телеведущей — «Мэри». На кухне Кейт множество поваренных книг авторства Берри, и Луи часто их рассматривает, поэтому уже запомнил повариху в лицо.

Герцогиня также сказала, что они со старшими детьми часто готовят вместе. Так, они делали тесто для пиццы по рецепту Берри. Герцогиня также открыла секрет, что на дни рождения детей всегда сама печет торты — иногда работая до полуночи. Это уже стало семейной традицией.

Еще Миддлтон поведала о том, что во время учебы в университете пыталась подрабатывать официанткой, но у нее это не слишком хорошо получалось. «Я была ужасна!», — призналась она. По словам Кейт, когда они с Уильямом еще были студентами, он готовил для нее разные блюда, стараясь произвести впечатление на будущую жену. Особенно ему удавались завтраки.

А Уильям рассказал, что старается дать своим детям представление о жизни за пределами дворцовых стен. Так, по дороге в школу, они часто видят бездомных на улицах и спрашивают, почему те не могут пойти домой. Принц объясняет, что не всем в жизни повезло, стараясь привить сыновьям и дочери милосердие — так ранее поступала с ним и его младшим братом Гарри их мать принцесса Диана.

«It had a profound impact on me.» The Duke of Cambridge on the visits he made in his youth to the @PassageCharity with his mother Diana, Princess of Wales #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/LEsgUrbtnU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 15, 2019

Уильям также сказал, что его первенец Джордж написал письмо Деду Морозу, в котором попросил «что-нибудь для рисования или футбола». Он также признался, что старший сын болеет за футбольный клуб «Челси», а не за «Астон Вилла», болельщиком которого является сам Уильям.

«Я стараюсь быть непредвзятым, поэтому сказал, что он может поддерживать кого-угодно, кроме „Челси“ — поэтому он, естественно, болеет за „Челси“», — с улыбкой сказал принц.

После съемок Мэри поделилась впечатлениями о Кембриджах, за которыми она наблюдала в течение тех дней, пока шла их совместная работа. Она говорит, что они напоминают пару голубков. Они постоянно прикасались друг к другу, улыбались и казались такими счастливыми вместе.

Между тем газета The Sun сообщает, что в этом году принц Джордж и принцесса Шарлотта впервые будут сопровождать свою прабабушку-королевы в церковь на рождественскую службу в Сандрингеме, вместе со старшими членами семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какие подарки получат дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество, и какая у них елка.

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