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В сеть просочилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)
В сеть досрочно просочилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Супруги обычно каждый год публикуют ее в соцсетях официально. Но на этот раз их раньше времени «сдала» коммодор Королевских воздушных сил Великобритании Дон Маккафферти. Она опубликовала у себя в Twitter присланную ей по почте фотографию открытки, которая подписана от руки «Кэтрин». В ней напечатано: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года». На открытке изображен очаровательный семейный портрет. Уильям сидит на мотоцикле, держа на руках младшего сына — принца Луи. С одной стороны от него стоит Кейт. С другой — старшие дети Джордж и Шарлотта. Все одеты в сине-голубые тона. Снимок явно был сделан летом — семейство позирует на фоне сада.
Дон позже удалила фото, однако оно уже разошлось по интернету.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт и Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»