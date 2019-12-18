В сеть просочилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)

Стиль жизни

В сеть досрочно просочилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Супруги обычно каждый год публикуют ее в соцсетях официально. Но на этот раз их раньше времени «сдала» коммодор Королевских воздушных сил Великобритании Дон Маккафферти. Она опубликовала у себя в Twitter присланную ей по почте фотографию открытки, которая подписана от руки «Кэтрин». В ней напечатано: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года». На открытке изображен очаровательный семейный портрет. Уильям сидит на мотоцикле, держа на руках младшего сына — принца Луи. С одной стороны от него стоит Кейт. С другой — старшие дети Джордж и Шарлотта. Все одеты в сине-голубые тона. Снимок явно был сделан летом — семейство позирует на фоне сада.

Дон позже удалила фото, однако оно уже разошлось по интернету.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт и Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете.

Читайте также: Как празднует Рождество королева Елизавета II и ее семья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter