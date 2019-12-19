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На вечеринке в честь помолвки принцессы Беатрис побывали брат и сестра Кейт Миддлтон (фото)

В Лондоне, после семейного обеда у королевы Елизаветы, состоялась вечеринка в честь помолвки внучки Ее Величества принцессы Беатрис с бизнесменом, сыном итальянского графа Эдоардо Мапелли Моцци. Ранее сообщалось, что 31-летняя принцесса вынуждена была отменить праздник из-за скандала, в центре которого оказался ее отец принц Эндрю, которого обвиняют в связях с осужденным американским педофилом Джеффри Эпштейном и в сексе с несовершеннолетними.

Беатрис опасалась, что возле ресторана Chiltern Firehouse будут дежурить толпы папарацци, желающих сфотографировать Эндрю, который ранее официально сложил с себя все королевские полномочия. Однако в итоге решено было все оставить в силе. А принц просто не явился на праздник дочери, не желая ставить ее в неловкое положение.

В числе гостей были младшая сестра невесты принцесса Евгения и их мать — герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Как сообщает Daily Mail, приехали также брат и сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюсом и Джеймс Миддлтон с невестой Ализе Тевене. Сама Кейт и ее муж Уильям на вечеринке замечены не были.

Сара Фергюсон

Джеймс Миддлтон с невестой

Пиппа Миддлтон с мужем

Прибыли также певица Элли Голдинг, жена певца Робби Уильямса — актриса Айда Филд, голливудская звезда Роберт Де Ниро, певец Джеймс Блант.

Роберт Де Ниро

Элли Голдинг с мужем

Айда Филдс



Ресторан на этот вечер был полностью зарезервирован и не принимал других посетителей.

По предварительным данным свадьбе Беатрис и Эдоардо состоится в июне 2020 года. Из-за скандала с Эндрю торжество предполагается сделать максимально скромным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть просочилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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