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В стиле джедаев: мать Кейт Миддлтон вступила в бой на мечах с бизнес-партнером (видео)

8:50 20 декабря 2019 18
Кэрол Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, 64-летняя Кэрол Миддлтон, опубликовала в Instagram забавное видео. В нем бабушка будущего короля Великобритании на фоне разукрашенной елки дерется на надувных «космических» мечах со своим бизнес-партнером Стивеном Бентвудом. Он является главным исполнительным директором принадлежащей Миддлтонам компании Party Pieces, которая специализируется на продаже товаров для вечеринок.

Бой произошел на рождественской вечеринке для сотрудников фирмы. Кэрол, бабушка принца Луи, принцессы Шарлотты и будущего короля Великобритании принца Джорджа, сообщила, что на схватку их вдохновил выход в прокат нового фильма из серии «Звездные войны» — «Восхождение Скайуокера». А заодно появилась возможность прорекламировать новый товар. Мечи рыцарей-джедаев продаются на сайте компании всего по 99 пенсов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что родных Кейт Миддлтон обвинили в попытке нажиться на дне рождения Меган Маркл.

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