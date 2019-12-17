В полиции ответили на сенсационное расследование СМИ об убийцах Шеремета

Украина

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появился важный нюанс: в Нацполиции опровергли информацию ресурса Слідство. Інфо, который приводил мнение британского эксперта Ивана Бирча о разногласиях в выводах экспертиз.

В полиции указали, что Бирч делал свои выводы на основании одной видеозаписи, притом ее ограниченного фрагмента.

«Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы», — считают в Нацполиции.

Напомним, по данным Слідство. Інфо, выводы экспертизы по делу Шеремета противоречат друг другу. В частности, британский специалист Бирч установил, что женщина, проводившая разведку в районе взрыва, женщина, которая подложила бомбу под машину, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — с существенной вероятностью — один и тот же человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета, по меньшей мере, пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года.

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