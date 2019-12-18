«Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий (видео)

Украина

Президент Владимир Зеленский посетил в Киевской области село Красная Слободка и пообщался с местными фермерами. Он рассказал им, что предложит ужесточить условия продажи земли, а затем ответил на вопрос об увеличении пенсий. Об этом сообщает офис президента.

Один из жителей села спросил у Зеленского, когда стоит ожидать увеличения пенсии.

«Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, дайте хоть время» — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса.

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