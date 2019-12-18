Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей», за что ранее проголосовал парламент.

Напомним, что предложение продлить действие утвержденного в 2014 году закона внесли депутаты от «Слуги народа» — руководитель фракции Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко. Документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента, о чем свидетельствует запись на страничке на сайте парламента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на сайте парламента появился текст президентского законопроекта о децентрализации в Украине. А нардеп Владимир Арьев обратил внимание на то, что этим документом предлагается предоставить Раде право определять статус любого региона простым большинством голосов.

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