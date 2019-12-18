- 15:44 В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим
- 15:43 Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь
- 15:38 Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
- 15:34 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
- 15:30 Кейт Миддлтон и принц Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете
- 15:23 Создание единого юрлица для налоговой и таможни позволит нам быстрее реформироваться, — глава ГНС Верланов
- 15:21 Импичмент Трампу: в Конгрессе США проходит голосование
- 15:15 На Донбассе под обстрелом боевиков погиб мирный житель
- 15:04 День адвокатуры 2019: красивые поздравления и открытки
- 15:02 Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине
- 14:53 Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине
- 14:53 У стрелявшего по военным авто под Киевом нашли целый арсенал
Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине
Президент выступил с инициативой ограничить возможность владеть землей при открытии рынка. Ранее рассмотрение открытия рынка земли отложили до 2020 года. О новшестве сообщает официальное интернет-представительство президента.
Возможность владеть землей в рамках открытия рынка земли необходимо ограничить площадью не более 10 тыс. га. О такой инициативе президент Владимир Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области.
«Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», — предложил Зеленский.
Он также отметил, что после принятия закона о земельной реформе начнется подготовительный этап к полноценному запуску рынка.
«Рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», — сказал президент.
Зеленский заверил фермеров, что государство будет защищать владельцев земли от рейдеров.
Кроме того, по его словам, после открытия рынка вопрос о возможности продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.
Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли привел к массовым столкновениям под Радой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...