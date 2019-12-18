Украина

Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине

Президент выступил с инициативой ограничить возможность владеть землей при открытии рынка. Ранее рассмотрение открытия рынка земли отложили до 2020 года. О новшестве сообщает официальное интернет-представительство президента.

Возможность владеть землей в рамках открытия рынка земли необходимо ограничить площадью не более 10 тыс. га. О такой инициативе президент Владимир Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

«Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», — предложил Зеленский.

Он также отметил, что после принятия закона о земельной реформе начнется подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

«Рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», — сказал президент.

Зеленский заверил фермеров, что государство будет защищать владельцев земли от рейдеров.

Кроме того, по его словам, после открытия рынка вопрос о возможности продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.

Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли привел к массовым столкновениям под Радой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter