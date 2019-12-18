23.24 / 23.48 25.80 / 26.18
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине

14:53 18 декабря 2019 341
Встреча с Зеленским
Инф. «ФАКТОВ»

Президент выступил с инициативой ограничить возможность владеть землей при открытии рынка. Ранее рассмотрение открытия рынка земли отложили до 2020 года. О новшестве сообщает официальное интернет-представительство президента.

Возможность владеть землей в рамках открытия рынка земли необходимо ограничить площадью не более 10 тыс. га. О такой инициативе президент Владимир Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

«Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», — предложил Зеленский.

Он также отметил, что после принятия закона о земельной реформе начнется подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

«Рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», — сказал президент.

Зеленский заверил фермеров, что государство будет защищать владельцев земли от рейдеров.

Кроме того, по его словам, после открытия рынка вопрос о возможности продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум.

Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли привел к массовым столкновениям под Радой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

путин

Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина

Алексей Гончарук

"Цена по грани": Гончарук рассказал, сколько придется украинцам платить за газ без контракта на транзит из РФ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер