Украина

После задержания подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета волонтеров «ФАКТЫ» встретились с главным редактором проекта «Слідство. Iнфо» Анной Бабинец, которая была одним из авторов фильма-расследования «Вбивство Павла», созданного после преступления. По ее словам, журналисты-расследователи все это время продолжали пристально следить за ходом резонансного дела.

«Шеремета могли убить из-за расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского»

— В ходе совместного брифинга руководства МВД и Генпрокуратуры на журналистов и зрителей было выплеснуто много эмоций, — говорит журналистка Анна Бабинец. — Обнародованные телефонные переговоры между подозреваемыми сразу вызвали к ним негативное отношение. Радуются смерти побратима, хотят закидать Киев «Градами»… Но эмоции не могут являться доказательствами вины. Следствие должно опираться на весомые доказательства. Арсен Аваков назвал главным доказательством причастности подозреваемых имеющиеся в деле экспертизы. Благодаря своим источникам мы получили возможность ознакомиться с этими материалами подробнее. Выяснилось, что четверо экспертов, один из которых иностранец, подписали выводы, противоречащие друг другу. Так, психологическая экспертиза утверждает, что три женщины на видео (одна предварительно производила фотосъемку объекта, вторая подкладывала взрывчатку, третья утром «нажимала на кнопку») идентичны, портретное сходство установлено не полностью из-за плохой видимости, а исследование схожести походки названо «условно-достаточным».

На наш взгляд, эти выводы слишком неоднозначны, чтобы называть их «главным аргументом». Однако выяснилось, что имеется еще одна экспертиза, подписанная британским экспертом Иваном Бирчем, согласно выводам которой все эти три женщины идентичны. То есть подозреваемая должна быть одна! Но эта экспертиза была проигнорирована полицией — возможно, как не укладывающаяся в опубликованную версию.

— Анна, что вам еще удалось узнать уже после выхода вашего фильма в эфир?

— Не могу сказать, что мы проверили миллионы телефонных разговоров и опросили тысячи свидетелей, у нас возможности не те. Но по просьбе следователей предоставили им все наработанные материалы. Бывший сотрудник СБУ, который в ту ночь (перед убийством. — Авт.) вел наблюдение возле дома Шеремета, был допрошен. Но он сумел представить доказательства своей непричастности — мол, по частному заказу следил за чьими-то детьми.

— В вашем фильме упоминалось об исчезновении четырех записей с удачно расположенных видеокамер наружного наблюдения, якобы изъятых сотрудниками СБУ. Служба безопасности открестилась от этих обвинений, но на ток-шоу Савика Шустера Аваков опять упомянул об исчезнувших видео. Это можно объяснить сложными отношениями между МВД и СБУ?

— Допускаю. Ведь вначале делом Шеремета занимались совместно полиция, Служба безопасности и Генеральная прокуратура, но потом его полностью забрало МВД.

Хотелось бы напомнить читателю, что в начале расследования много говорилось о «белорусском следе» в деле Шеремета. А в июле нынешнего года журналисты Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому материалы собственного расследования убийства их коллеги. Журналисты утверждают, что «Шеремета могли убить из-за расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым он работал в Беларуси». «Павел никогда не переставал расследовать это преступление. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он не мог смириться с тем, что даже не нашли тело Завадского», — сказал Богуцкий после передачи материалов. (В 2000 году Шеремет снял фильм «Дикая охота», в котором рассказал о похищении телеоператора Завадского, а также зловещих исчезновениях других белорусских граждан — оппозиционных политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского.) С трудом Павлу удалось добиться выпуска фильма в эфир на российском ОРТ, в Беларуси картину так и не показали. Хотя спустя время за похищение Завадского все же осудили сотрудника белорусского спецназа «Алмаз» Валерия Игнатовича. Павлу Шеремету довелось выступать в суде в качестве свидетеля. Он рассказал, что ему известно, как похитители жестоко избивали тележурналиста, желая отомстить ему за то, что попали к нему в кадр, «где не надо», сломали позвоночник, скорее всего убили и зарыли в заброшенном месте.

— Как вы думаете, есть ли в деле «белорусский след»?

— Я бы и сейчас не стала исключать, что убийство Павла Шеремета может быть связано с той историей, — говорит Анна. — Хотя пока следов нам найти не удалось.

«Наиболее осведомленными о планах журналиста могли быть люди, близкие к самому Авакову»

Сразу после убийства известного российско-белорусского и украинского журналиста недостатка в версиях не было. Личная, профессиональная, «по ошибке» — перепутали с гражданской женой Аленой Притулой, которой принадлежал автомобиль. Но больше всего говорили о «руке Кремля». Советник министра внутренних дел Антон Геращенко (после покушения на него в январе 2017 года) заявлял: «На 99 процентов точно, что убийства меня и Шеремета готовились в террористическом центре ФСБ». Однако на брифинге министр Арсен Аваков сказал, что в ходе следствия осталась только одна версия — дестабилизация ситуации в стране. Тут можно поспорить, что сейчас, собственно, и происходит в обществе. Львиная часть пользователей соцсетей считают, что версия надумана. Люди пишут: «О том, кто такой Шеремет, знали немногие». «Дестабилизация — это когда вооруженный преступник разгуливает по мосту, обещает взорвать, общая паника и пол-Киева в пробке!» «Общество раскалилось, когда притянутые за уши обвинения выдвинули против народных героев, ветеранов, волонтеров, кардиохирурга и музыканта». «Кто мне сможет пояснить, почему была исключена версия ошибки преступления? Что, подрыв главного редактора „Украинской правды“ — это не дестабилизация? Преступникам надо было как-то вычислить, что за рулем машины Притулы поедет именно Шеремет. Так фокус в том, что наиболее осведомленными о планах Шеремета могли быть люди, близкие к самому Авакову».

Что касается утверждения, действительно, следствие установило, что поздно вечером накануне теракта к Павлу Шеремету приезжали пятеро бойцов «Азова», среди которых Сергей Коротких (позывной «Боцман») и народный депутат VIII созыва Андрей Билецкий. По их словам, хотели обсудить некое предстоящее ординарное мероприятие. Так ли это, или ночной визит имел другую, потаенную цель?

Недавно в Интернет был вброшен фильм с интригующим названием «Остання схованка вбивць Павла Шеремета» (его можно найти на YouTube). Авторство ленты не указано, однако в его основе — интервью упомянутого Сергея Коротких белорусским журналистам, где он подробно рассказывает о своей близкой дружбе и даже родстве с белорусским спецназовцем Игнатовичем, осужденным за похищение оператора Завадского.

Перескажу вкратце содержание фильма и подчеркну: «ФАКТЫ» не берут на себя ответственность за изложенную в нем информацию.

«Наши родители родом из одного поселка, маленького городка под Минском — Крупки. И наши бабки — двоюродные сестры. Естественно, мы общались. Вместе занимались в спортивных секциях: сначала — дзюдо, после — карате, — рассказывает в интервью Коротких. — С 1999 по 2001 год я был членом „Русского национального единства“. Меня туда привел Валера Игнатович».

Согласно фильму, в «послужном списке» Коротких — участие в нападении на белорусских оппозиционеров в 1999 году, участие в марше «Россия. Сербия. Беларусь». По некоторым данным, он проходил подозреваемым по делам об убийствах оппозиционеров, но вовремя скрылся из страны. «Я вовремя уходил, когда нужно, в бега, платил деньги, немалые деньги, чтобы не сесть в тюрьму», — говорит Коротких. Уже к 2003-му он оказался в России как инструктор «Российского военно-патриотического братства» — структуры, восхваляющей деятельность Владимира Путина. Потом вернулся в Минск, а позднее исчез на три года. По слухам, отправился наемником в Латинскую Америку. А в 2014 году Коротких появился на войне в Украине в качестве бойца батальона «Азов». На Донбассе находился незначительный период времени: после получения украинского гражданства присутствие Коротких на фронте ограничивалось гостевыми визитами вместе с депутатом Билецким. В финале фильма Коротких рассказал о своей дружбе с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым. Как говорят, когда чьи-то действия или заявления не находят логического объяснения, — ищите, кому это выгодно. В данном случае — отвести следствие от «азовцев» и направить по другому следу.

— Анна, как вы относитесь к версии, изложенной в «Схованке вбивць»?

— В ходе нашего собственного расследования мы также установили, что поздним вечером накануне убийства к дому Шеремета подъезжали бойцы «Азова». Тогда мы побеседовали в отдельности с каждым из них. Их показания совпадали: подъехали к 11 вечера, Павел вышел в шортах и тапочках. Минут двадцать обговаривали завтрашнюю акцию протеста, потом уехали. Конечно, в ходе разговора они могли поинтересоваться его планами на завтра и поедет ли он на машине. Но вообще-то в семье была привычная практика: Павел ездил на машине на утренние эфиры, а Алена брала автомобиль после обеда. Об этом многие знали. Во время наших бесед «азовцы» как один называли гибель Павла тяжелой утратой и утверждали, что у них были теплые дружеские отношения, в том числе конкретно у Шеремета и Коротких. Так что стоит подумать, доверять ли этому фильму.

«Мой муж — бывший сапер, правосек и ветеран, с семью довоенными судимостями. Идеальный вариант для следствия!»

Стоит заметить, что появление «свежих» персонажей в деле Павла Шеремета стало неожиданностью не для всех. Интернет-издание «Инсайдер» более чем за месяц до совместного резонансного брифинга президента и руководства МВД уверяло, что в деле об убийстве Павла вскоре появится новый поворот: ведь приближается Новый год, и руководству министерства захочется доложить о результатах. На такую мысль журналистов натолкнули обстоятельства гибели Ивана Вакуленко, ветерана АТО с позывным «Пистолет». (Арсен Аваков на брифинге рассказал, что вначале мужчина проходил по делу о покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, но потом его пригласили в полицию как возможного свидетеля по делу Шеремета. Через два дня, 18 октября, Вакуленко нашли в квартире сестры мертвым.) Журналисты издания, узнав о его смерти, сразу обнародовали подозрительную деталь: тело лежало на полу, а помповое ружье, из которого был произведен выстрел, стояло прислоненным к стене. Интересно, что вначале в полиции смерть Вакуленко квалифицировали как убийство, но уже через три дня «переиграли», твердо назвав самоубийством. Друзья характеризовали Ивана как очень принципиального человека. «Последнее время у него было много проблем и в личной жизни, и в районной ветеранской организации, которую он возглавлял, — говорят друзья погибшего. — Его регулярно допрашивали по убийству в Косове, дважды проводили обыски. Так что, может, причины свести счеты с жизнью были. Но все равно после смертельного выстрела помповое ружье не сумеет само перезарядиться, выкинуть гильзу и аккуратненько встать к стене».

В итоге мысль о весьма своевременном устранении нежелательного свидетеля напрашивается сама собой. Опять же, вопрос: кому это выгодно?

— Пытаясь найти связь между «косовским» делом и делом Шеремета, я разговаривала с Инной Грищенко, — рассказывает редактор «Инсайдера» Елена Ходецкая. — Та была уверена, что им начнут шить дело Шеремета. Говорила: «Мой муж — бывший сапер, правосек и ветеран, с семью довоенными судимостями. Идеальный вариант! Я же знаю, как это делается!»

На одном из заседаний суда Грищенко рассказал, что ему предложили (если он не хочет, чтобы жену арестовали) взять на себя «на выбор» одно из дел: взрыв автомобиля Шеремета, взрыв автомобиля разведчика Шаповала в Киеве или подрыв электроопор на Чонгаре.

«Параллельно с полицией мы намерены продолжать собственное расследование», — говорит Анна Бабинец

Между тем в Управлении коммуникаций Национальной полиции Украины опровергли информацию о противоречивости результатов некоторых экспертиз, о которой рассказала Анна Бабинец.

В сообщении отмечается: «Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Однако, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы".

— Насколько нам известно, первоначально эксперту Бирчу предоставили более 20 файлов с разных камер наблюдения, — объяснила Анна Бабинец. — Так что «ограниченным видео» это не назовешь. В двух экспертизах, Бирча и совместной, исследователям поставили разные задания. Тем не менее нестыковки между их выводами налицо.

Все подробности о расследовании убийства журналиста читайте на нашем сайте в спецтеме «Дело Шеремета».

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