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«Не хотел никого обидеть»: отец Зеленского оправдался за скандальные слова о биомассе
Александр Зеленский, отец президента Украины, сказал, что не собирался обидеть украинцев, употребив в интервью слово «биомасса». Тогда же он заявлял, что Владимиру Зеленскому «это президентство до одного места».
Отец Зеленского решил уточнить свое высказывание: «Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях и не хотел никого обидеть», — заявил Зеленский-старший «Strana.ua».
Ранее сообщалось, что в ходе президентской кампании эксперт назвал Владимира Зеленского кандидатом-актером, готовым сыграть любую роль, которую хочет видеть избиратель. Именно поэтому он и пытался превратить дебаты в шоу.
Фото: Страна.ua
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