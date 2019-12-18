Фигурант дела МН17 Цемах пожаловался на Украину в ЕСПЧ

Украина

Важный фигурант дела о сбитом на Донбассе самолета «Малайзийских авиалиний» Владимир Цемах, которого Украина передала России в рамках обмена пленными, подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. Об этом ТАСС заявил адвокат боевика Анатолий Кучерена.

По его словам, жалоба касается действий сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов. Якобы первые похитили его, а затем применяли к нему психотропные препараты.

«Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока более подробной информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий», — заявил адвокат.

Напомним, из материалов дела следует, что именно Цемаху поручили спрятать установку «Бук», из которой российскими военными был сбит гражданский лайнер. Вывозом ценного свидетеля с оккупированных территорий занималась специальная группа СБУ. Один из разведчиков во время операции погиб, еще один был тяжело ранен.

После передачи Цемаха России в Нидерландах потребовали от Москвы передать ценного свидетеля им и обвинили РФ в невыполнении международных обязательств.

Тем временем экс-боевик вернулся на неподконтрольный Донбасс.



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