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- 19:38 Уходят лояльные к Супрун: Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава
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Уходят лояльные к Супрун: Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава
В Кабинете Министров считают, что из Министерства здравоохранения увольняются те, кто был лоялен к предыдущему руководству во главе с Ульяной Супрун. Соответствующее заявление премьер-министр Алексей Гончарук сделал 18 декабря на церемонии открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве.
При этом он назвал происходящее «нормальным рабочим процессом».
«Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру — госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром», — сказал Гончарук, отметив, что за последние 100 дней по собственному желанию или на иных основаниях были уволены сотни государственных служащих из различных ведомств.
Он также выразил убежденность в том, что смена заместителей министра здравоохранения не отразится на ходе медицинской реформы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что с подачи нового руководства МОЗ с сайта ведомства убрали любое упоминание об и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
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