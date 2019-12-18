Уходят лояльные к Супрун: Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава

Украина

В Кабинете Министров считают, что из Министерства здравоохранения увольняются те, кто был лоялен к предыдущему руководству во главе с Ульяной Супрун. Соответствующее заявление премьер-министр Алексей Гончарук сделал 18 декабря на церемонии открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве.

При этом он назвал происходящее «нормальным рабочим процессом».

«Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру — госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром», — сказал Гончарук, отметив, что за последние 100 дней по собственному желанию или на иных основаниях были уволены сотни государственных служащих из различных ведомств.

Он также выразил убежденность в том, что смена заместителей министра здравоохранения не отразится на ходе медицинской реформы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что с подачи нового руководства МОЗ с сайта ведомства убрали любое упоминание об и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.



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