На Донбассе сотрудники СБУ торговали данными прослушки: первые подробности

Происшествия

Правоохранители разоблачили преступную деятельность группировки, в которую входили сотрудники ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей, а также один гражданский. Ранее было установлено, что депутат Киевского областного совета был членом опасной банды рекетиров.

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщает, что разоблаченные сотрудники ведомства могли участвовать в организации сбыта информации, которая была получена незаконным путем. Это касается продажи сведений о телефонных разговорах, соединениях и трафиках. Такие данные злоумышленники получали с помощью специальных технических средств, которые предназначены для негласного снятия информации.

Проводятся обыски по местам жительства и работы подозреваемых.

Ранее сообщалось, что резонансное нападение на народного депутата Михаила Ананченко в Сумах оказалось спецоперацией СБУ, которая помогла задержать злоумышленников.

Фото: informator. news

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