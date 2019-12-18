- 20:19 На Южном мосту в Киеве ограничат движение: схема
- 20:14 Поет, как гопник: Соседов обрушился с критикой на Пугачеву из-за ее фильма
- 20:08 Во Львове открыли главную елку города: впечатляющие фото
- 20:01 На Донбассе сотрудники СБУ торговали данными прослушки: первые подробности
- 20:01 Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год
- 19:58 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 19:46 Зрители в недоумении: голливудские критики назвали имя актрисы десятилетия
- 19:40 Раков ждет ссора, а Тельцов — нехватка денег: гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака
- 19:40 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
- 19:39 Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака
- 19:38 Уходят лояльные к Супрун: Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава
- 19:35 «Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
На Донбассе сотрудники СБУ торговали данными прослушки: первые подробности
Правоохранители разоблачили преступную деятельность группировки, в которую входили сотрудники ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей, а также один гражданский. Ранее было установлено, что депутат Киевского областного совета был членом опасной банды рекетиров.
Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщает, что разоблаченные сотрудники ведомства могли участвовать в организации сбыта информации, которая была получена незаконным путем. Это касается продажи сведений о телефонных разговорах, соединениях и трафиках. Такие данные злоумышленники получали с помощью специальных технических средств, которые предназначены для негласного снятия информации.
Проводятся обыски по местам жительства и работы подозреваемых.
Ранее сообщалось, что резонансное нападение на народного депутата Михаила Ананченко в Сумах оказалось спецоперацией СБУ, которая помогла задержать злоумышленников.
Фото: informator. news
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»