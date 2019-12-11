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Во Львове установили новогоднюю елку: в сеть попало фото

19:04 11 декабря 2019 278
Прошлогодняя елка во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 декабря, во Львове установили главную новогоднюю елку. Ранее полиция города поделилась, какие наиболее курьезные вызовы поступают правоохранителям.

ТСН.ua сообщила, что местом установки праздничной красавицы традиционно была выбрана площадь перед Оперным театром. Лесники остановили выбор на дереве, которое росло в центре города на территории завода.

Высота ели — более 15 метров, ее возраст — около 50 лет. От сильного ветра дерево могло упасть, и владельцы предприятия решили его срезать — этим занялись городские службы.

При транспортировке ель обвязали, чтобы во время поездки она не задевала людей, транспорт и дома. Перевозили праздничное дерево в сопровождении полиции.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» организует на праздники дополнительные поезда.

Фото: Александра Рудоманова

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