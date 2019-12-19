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"Тупой курицей" точно не назовут: студент научил свою "курочку-рябу" играть на пианино (видео)

1:16 19 декабря 2019 54
Курица и пианино
Инф. «ФАКТОВ»

В далеком Китае, где часто происходят удивительные и забавные инциденты, в городе Гуйчжоу зафиксирован курьезный случай со студентом сельскохозяйственного колледжа, передает Рен ТВ.

В рамках подготовки к экзамену по психологии поведения животных он научил курицу играть на пианино!

Эксперимент проводился три месяца и завершился тем, что хохлатка освоила три песни.

В доказательство успехов подопечной парень выложил видео в Интернете, где курица наигрывает «алфавитную песенку» — под эту мелодию зачитывают буквы, чтобы запомнить английский алфавит. Чтобы птица понимала, на какую клавишу нажимать, студент подсвечивал ее красным лазером.


Если курица нажимала на правильные клавиши, то получала еду. Со временем она поняла, что может получить награду, если правильно сыграет, и у нее сформировался условный рефлекс.

Так из птицы удалось воспитать «настоящего музыканта».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной необычной курице — в этот раз из города Гродно в Беларуси. Там птица в течение двух часов не давалась в руки правоохранителям и спасателям, и им пришлось даже организовать специальную операцию по ее поимке.

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