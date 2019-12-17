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"Разогнутый": живший 20 лет в страшном положении человек смог наконец-то выпрямиться (фото)
В Китайской народной республике, где недавно завершился необычный процесс по делу о поцарапанной маленькой девочкой машине, медики заявили о чудесном избавлении, которое постигло 46-летнего жителя провинции Хунань Ли Хуа.
Об этом пишет Daily Mail.
Издание сообщает, что, около 20 лет тому назад Ли сложился пополам из-за болезни под названием анкилозирующий спондилит. Это произошло в 1998 году, а саму болезнь диагностировали у него в 1991, когда молодому человеку было всего 18 лет.
Последние 5 лет его состояние заметно ухудшилось, а рост из-за такого неестественного положения составлял всего 90 см.
Мужчине требовались хирургические операции, но медицина в Китае платная, а денег на это не было. Кроме того, сильнейший изгиб позвоночника повышал сложность подобной операции в 20−30 раз, по сравнению с обычными манипуляциями, так что хирурги просто не брались за эту работу.
Издание уточняет, что анкилозирующий спондилит вызывается сбоем в генах. Воспалительные процессы в позвоночнике влияют также на рёбра и шею, они вызывают ригидность и боли. Кости изнашиваются, организм производит избыточное количество кальция для выращивания большего числа костей, иногда в неправильных местах. Процесс приводит к формированию ненужных костей в позвоночнике, из-за чего человек может сгибаться пополам. Этот дефект в медицине называют кифозом. У китайца была одна из наиболее тяжелых форм болезни.
К счастью, Ли попал в руки известному специалисту в области хирургии позвоночника и ортопедии из Центрального госпиталя при Университете Шэньчжэня профессору Тао Хуйэрену (Tao Huiren), который как раз специализируется на подобного рода случаях.
Он лечил и других «сложенных» пациентов, также страдающих от искривления позвоночника, но ни разу в своей профессиональной карьере не сталкивался с таким тяжелым случаем. Для медика стало делом профессиональной чести помочь несчастному соотечественнику. Операцию провели на днях и она увенчалась полным успехом — несчастный китаец смог наконец-то разогнуться и теперь может начать нормальной жизнью.
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