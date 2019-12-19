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В Берлине сегодня пройдут переговоры по транзиту газа: в ЕС озвучили свои ожидания
Вопрос о заключении соглашения по транзиту газа из РФ интересует не только премьера Гончарука и многих украинцев, но и Европейский союз.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи, пишет УНИАН.
По его словам, европейцы рассчитывают на конструктивные трехсторонние переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия.
Также Макфи отметил, что трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины после 2019 года состоятся сегодня, 19 декабря, в Берлине. По его словам, после переговоров ожидается пресс-конференция примерно в 19:30 (по киевскому времени).
«Всё, что я могу сказать, что мы не можем спекулировать относительно того, какими будут итоги переговоров. Мы рассчитываем на конструктивную дискуссию, и мы рассчитываем на принятие политического соглашения, которое будет охватывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту», — заявил Макфи.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в «нормандском формате» в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый договор о транзите газа с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров. Последние трехсторонние переговоры относительно транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча состоялась 19 сентября. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия, при которых Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины. По его словам, это произойдет при сохранении экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома». Он отметил, что Россию не устраивает ряд позиций, которые выгодны Украине.
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