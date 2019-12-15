У Путина назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Украина

После переговоров в Париже, где Украина и Россия не договорились по газовым вопросам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия, при которых Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины.

По его словам, это произойдет при сохранении экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

Он отметил, что Россию не устраивает ряд позиций, которые выгодны Украине. По его словам, компании продолжают работу, продолжает работу министр энергетики.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания с этим не согласилась.

28 ноября в Вене представители Украины и России обсудили возможность подписания транзитного договора по газу по европейским правилам. По завершении консультаций исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «нулевой вариант» по решению газового спора, который Россия предлагает Украине, невозможен.

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