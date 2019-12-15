23.32 / 23.56 25.93 / 26.26
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Путина назвали условие сохранения транзита газа через Украину

20:17 15 декабря 2019 352
ГТС
Инф. «ФАКТОВ»

После переговоров в Париже, где Украина и Россия не договорились по газовым вопросам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия, при которых Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины.

По его словам, это произойдет при сохранении экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

Он отметил, что Россию не устраивает ряд позиций, которые выгодны Украине. По его словам, компании продолжают работу, продолжает работу министр энергетики.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания с этим не согласилась.

28 ноября в Вене представители Украины и России обсудили возможность подписания транзитного договора по газу по европейским правилам. По завершении консультаций исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «нулевой вариант» по решению газового спора, который Россия предлагает Украине, невозможен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собака

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

Сваты

"Митяй" боится "умереть": актер Добрынин объяснил, почему возвращается в "Сваты-7"

судьи х-фактора

«Таким придурком я еще никогда не был»: Андрей Данилко удивил зрителей «Х-фактора»

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер