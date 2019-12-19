Мир

Земляне скоро увидят Геминиды: когда наблюдать один из самых мощных звездопадов года

Звездопад — одно из наиболее красивых астрономических явлений, которые доступны для наблюдения с поверхности Земли.

Особенно это справедливо по отношению к Геминидам — одному из самых мощных звездопадов года, отличающийся белыми и яркими метеорами. Во время пика активности их количество может достигать 120 метеоров в час. Радиант Геминид расположен недалеко от яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, от которого происходит название метеорного потока. Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон.

Поток был открыт в конце XIX века. В пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Метеоры Геминид отличаются и большой яркостью. Много болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).

В этом году звездопад Геминиды, наблюдающийся с 7 декабря, достигнет максимума после полуночи, в ночь на воскресенье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на астрономов.

«Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа [ночи] по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает „полезной“ высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с», — сообщили ученые.

Прародитель Геминид — не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Он не может называться кометой, так как у него нет ни комы (облака из пыли и газа), ни хвоста. Фаэтон занимает промежуточное место между астероидами и кометами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16−17 ноября украинцы увидели пик метеорного потока Леониды — не менее красивого астрономического явления.

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