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Украина

Вернутся морозы: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

7:27 19 декабря 2019 448
Иней на сосновых ветках
Инф. «ФАКТОВ»

День Святого Николая, 19 декабря, не принесет украинцам погодных сюрпризов — температура воздуха днем удержится у отметок 6−8 градусов тепла (в Ужгороде, Львове и Симферополе столбики термометров и вовсе поднимутся до «майских» 12 градусов выше нуля). Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

В Киеве в день церемонии открытия Главной елки страны также ожидается комфортная погода — будет малооблачно, а температура воздуха составит 6−8 градусов тепла.

Погода на 19 декабря

В пятницу, 20 декабря, в Украине изменится направление ветра — с северо-западного на юго-восточный. Температура воздуха днем несколько снизится — до 4−6 градусов, однако осадков по-прежнему не ожидается.

В Киеве в ночь на 20 декабря возможны незначительные заморозки — до минус 1 градуса ниже нуля. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночью до -4 градусов.

В субботу, 21 декабря, ночные заморозки сохранятся, при этом на Левобережной Украине (в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях) ожидается еще и дождь. Поэтому водителям этих регионов стоит быть внимательнее — на дорогах возможна гололедица.

Погода на 21 декабря

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой антициклон принес в Украину аномальное декабрьское тепло.

Также стало известно, какой будет погода в нашей стране на Новый год и Рождество.

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