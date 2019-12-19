Рада приняла новый закон о вузах: что изменится

Украина

Верховная Рада Украины, внесшая правки в законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины», проголосовала во втором чтении и за проект закона, изменяющий законодательство, касающееся высшего образования.

Есть в нем положения, касающиеся как вузов, так и студентов с абитуриентами, сообщают в Минобразовании.

В частности, законом исключается понятие «диплом государственного образца» — высшие учебные заведения будут выдавать документы по образцу, утвержденному собственным ученым советом. Правда, лишь по образовательным программам, аккредитованным Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.

Обнаружение плагиата, фабрикации или фальсификации данных в студенческих работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

На первом (бакалаврском) уровне предусматривается применение технологий внешнего независимого оценивания, использование их для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Во время вступительной кампании высшие учебные заведения могут ввести дополнительных механизм отбора — мотивационные письма, за которые абитуриент сможет получить дополнительные баллы.

Также закон предусматривает заключение договора с поступившими как на контракт, так и на бюджетную форму обучения, где пропишут права и обязанности студентов и высших учебных заведений. А в контрактах с руководителями вузов обязательно пропишут целевые показатели эффективности (KPI), сроки их выполнения и механизмами проверки.

Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов. Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Теперь документ должен подписать президент Украины.

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