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Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее
Оккупированный Донбасс вопреки всем усилиям Украины и помощи доноров, уже не сможет восстановить свою экономическую мощь. Такой печальный прогноз озвучил известный журналист Роман Цимбалюк. Ранее эксперт заявил «ФАКТАМ», что Крым вернется в Украину после развала Российской Федерации, либо смены власти в России и смены политического курса.
При этом Цимбалюк сравнил Донбасс с Карелией, которую СССР вероломно захватил в 1939 году.
«Эта история очень похожа на то, что переживает Украина. Тоже война, тоже частично потери территорий. Да, как и Карелию, Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться», — спрогнозировал журналист.
Лично он считает маловероятным, что оккупированный Донбасс вернется в состав Украины и отмечает, что в окружении президента Зеленского все чаще звучат призывы обеспечить переезд в свободную Украину максимального количества жителей разграбленного россиянами региона.
По мнению журналиста, Донбасс и Крым навсегда останутся «наглядным историческим памятником российского предательства, российского вероломства и военного вторжения».
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» украинский журналист, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко предупредил, что оккупированные Россией районы Донбасса рискуют стать новым Приднестровьем, то есть непризнанным регионом без развития и без будущего.
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