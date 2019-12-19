Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Украина

Оккупированный Донбасс вопреки всем усилиям Украины и помощи доноров, уже не сможет восстановить свою экономическую мощь. Такой печальный прогноз озвучил известный журналист Роман Цимбалюк. Ранее эксперт заявил «ФАКТАМ», что Крым вернется в Украину после развала Российской Федерации, либо смены власти в России и смены политического курса.

При этом Цимбалюк сравнил Донбасс с Карелией, которую СССР вероломно захватил в 1939 году.

«Эта история очень похожа на то, что переживает Украина. Тоже война, тоже частично потери территорий. Да, как и Карелию, Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться», — спрогнозировал журналист.

Лично он считает маловероятным, что оккупированный Донбасс вернется в состав Украины и отмечает, что в окружении президента Зеленского все чаще звучат призывы обеспечить переезд в свободную Украину максимального количества жителей разграбленного россиянами региона.

По мнению журналиста, Донбасс и Крым навсегда останутся «наглядным историческим памятником российского предательства, российского вероломства и военного вторжения».

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» украинский журналист, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко предупредил, что оккупированные Россией районы Донбасса рискуют стать новым Приднестровьем, то есть непризнанным регионом без развития и без будущего.



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