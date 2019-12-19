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Рада под давлением русского лобби рассматривает законопроект о легализации игорного бизнеса, — СМИ
18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного проекта закона о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает сайт «Апостроф» со ссылкой на популярный Telegram-канал «Темный рыцарь».
Как известно, президент Владимир Зеленский летом этого года пообещал легализовать игорный бизнес, а именно — казино в 5-звездочных гостиницах. Он поручил правительству разработать соответствующий проект закона. Когда этот проект был опубликован, оказалось, что в нем речь идет о легализации не только казино, а и всех видов азартных игр.
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не раз заявлял, что только полная легализация сможет дать существенные поступления в бюджет, тогда как сейчас игорный бизнес нелегален и он не платит деньги в казну.
При этом ряд СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что проект закона 2285 писался не в правительстве, а якобы в российской компании — букмекере «Пари Матч», и на заседании профильного комитета парламента от имени Зеленского его представлял россиянин Борис Баум, которого по информации некоторых СМИ тесно связывают с российской ОПГ.
«Что мы имеем? Гражданина Российской Федерации Бориса Баума, который якобы является ближайшим соратником Кирилла Тимошенко (замглавы Офиса президента Украины) и главным лоббистом и консультантом ОП по вопросам легализации», — отмечает СМИ.
Кроме того, в Раде были зарегистрированы еще 7 альтернативных проектов законов о легализации. И все они, включая правительственный, получили крайне негативные оценки экспертов, в частности, из Украинского института будущего и ряда других. Эксперты усматривают в легализации в таком виде российскую экспансию в Украину, что ставит крест на привлечении иностранных инвестиций и развития лудомании (игровой зависимости) в Украине.
«Мы также имеем форум по игорному бизнесу „iGaming Affiliate Conference“, который прямо сейчас подходит в гостинице Radisson Blue на Ярославовом Валу в Киеве. Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия — портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77−64 811) и другие российские компании, сайты и предприятия. Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса», — отмечается в статье.
Согласно информации СМИ, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение вынести на первое чтение правительственный проект закона.
При этом 17 декабря тот же комитет рассматривал те же проекты, и решил отправить на доработку все документы без исключения.
«Внимание, вопрос знатокам — что общего между россиянином Баумом, представляющим россиян, форумом в Киеве, спонсируемым и поддерживаемым российским капиталом и компаниями, и легализацией игорного бизнеса в Украине? Не может же быть все так банально, что мы просто нагибаем парламент, чтобы в Украине, наконец, смогли открыть свои казино и залы с автоматами русские?» — сказано в статье.
Напомним, что, согласно опросу КМИС, рейтинг Зеленского резко упал более чем на 20% из-за его инициатив по продаже земли и легализации азартных игр. Согласно последнему опросу этого института, 56% украинцев категорически против легализации игорного бизнеса, хорошо зная при этом о такой инициативе президента.
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