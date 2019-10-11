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Украина

Новый посол Украины в США: СМИ назвали неожиданную кандидатуру

15:15 11 октября 2019 113
Владимир Ельченко
Инф. «ФАКТОВ»

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко может стать новым послом Украины в США вместо уволенного Валерия Чалого.

Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на собственный источник.

Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Его отец Юрий Ельченко был секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии.

Будущий дипломат окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.
С 1981 года на дипломатической службе. Работал постоянным представителем Украины при ООН, послом Украины в Австрии и в России, постпредом Украины при международных организациях в Вене, заместителем главы МИДа.

С декабря 2015 года — вновь постоянный представитель Украины при ООН. 11 мая 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Ельченко послом в Ямайке по совместительству.

Дипломат Александр Чалый в январе 2007 года отмечал, что Владимир Ельченко является одним из самых лучших дипломатов Украины.

Издание также пишет, что вместо Ельченко в ООН отправят известного дипломата Сергея Кислицу.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины в США Валерий Чалый.

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