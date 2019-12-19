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Киев накроет мощным дождем: синоптик рассказала, когда это произойдет
После сухой и теплой погоды, установившейся в последнее время на территории Украины, в начале следующей неделе в страну придут дожди.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, серьезный дождь в Киеве ожидается в понедельник, 23 декабря.
По ее словам, в страну придет южный циклон, который и обусловит такую погоду. Осадки ожидаются не только в столице, но и в других регионах.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.