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Общество и люди

Киев накроет мощным дождем: синоптик рассказала, когда это произойдет

11:25 19 декабря 2019 47
Дождь
Инф. «ФАКТОВ»

После сухой и теплой погоды, установившейся в последнее время на территории Украины, в начале следующей неделе в страну придут дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, серьезный дождь в Киеве ожидается в понедельник, 23 декабря.

По ее словам, в страну придет южный циклон, который и обусловит такую погоду. Осадки ожидаются не только в столице, но и в других регионах.

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