Украина

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

В первой половине декабря в Украине установилась аномально теплая, практически весенняя погода. Ранее в интервью «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня обмолвилась, что 20 декабря погода изменится и придет похолодание. Так ли это, «ФАКТЫ» выяснили у известных украинских народных синоптиков.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, во второй декаде декабря будет тепло.

— Температура в этот период будет плюсовой — как днем, так и ночью, — говорит Деркач — В дальнейшем также будет наблюдаться нетипично теплая для зимы погода, иногда она будет сопровождаться осадками. Только в День святого Николая (19 декабря. — Авт.) столбики термометров немного опустятся. Сначала будет морозить по ночам, а потом и днем, также возможен снег. Это похолодание продержится до Нового года.

По словам другого народного синоптика, Леонида Горбаня, нынешняя зима не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.

— В декабре будут два периода хороших снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег не растает до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4−6 мороза, не больше. Так что на Новый год у нас будут и снег, и морозец. На Рождество (7 января. — Авт.) температура опустится еще ниже: днем будет от 6 до 8 градусов мороза, а по ночам ожидается минус 12−13 градусов.

— Какую погоду ожидать в следующие два зимних месяца?

— В начале января придут морозы и продержатся до 24 числа. Если в первых числах месяца столбики термометров будут показывать минус 4−5 градусов, то уже 5 января существенно похолодает — до 12−13 градусов, а 15 января температура опустится до минус 15. Пик морозов придет на период 19−23 января, когда ожидается до минус 20. Дальше возможна оттепель, которая продлится до первых чисел февраля. Снег в январе будет идти практически каждый день. Последний месяц зимы будет очень суровым. В средине февраля столбики термометров покажут 21 градус мороза. Оттепель придет в Украину в середине марта. А ощутимо потеплеет только в конце апреля. Лето будет теплым. А вот осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре возможны морозы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, к чему может привести глобальное потепление. По мнению ученых, оно может обернуться гибелью цивилизации.

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