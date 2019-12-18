- 20:19 На Южном мосту в Киеве ограничат движение: схема
- 20:14 Поет, как гопник: Соседов обрушился с критикой на Пугачеву из-за ее фильма
- 20:08 Во Львове открыли главную елку города: впечатляющие фото
- 20:01 На Донбассе сотрудники СБУ торговали данными прослушки: первые подробности
- 20:01 Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год
- 19:58 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 19:46 Зрители в недоумении: голливудские критики назвали имя актрисы десятилетия
- 19:40 Раков ждет ссора, а Тельцов — нехватка денег: гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака
- 19:40 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
- 19:39 Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака
- 19:38 Уходят лояльные к Супрун: Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава
- 19:35 «Барселона» – «Реал»: прогнозы букмекеров на «Эль Классико»
Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год
В первой половине декабря в Украине установилась аномально теплая, практически весенняя погода. Ранее в интервью «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня обмолвилась, что 20 декабря погода изменится и придет похолодание. Так ли это, «ФАКТЫ» выяснили у известных украинских народных синоптиков.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, во второй декаде декабря будет тепло.
— Температура в этот период будет плюсовой — как днем, так и ночью, — говорит Деркач — В дальнейшем также будет наблюдаться нетипично теплая для зимы погода, иногда она будет сопровождаться осадками. Только в День святого Николая (19 декабря. — Авт.) столбики термометров немного опустятся. Сначала будет морозить по ночам, а потом и днем, также возможен снег. Это похолодание продержится до Нового года.
По словам другого народного синоптика, Леонида Горбаня, нынешняя зима не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.
— В декабре будут два периода хороших снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег не растает до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4−6 мороза, не больше. Так что на Новый год у нас будут и снег, и морозец. На Рождество (7 января. — Авт.) температура опустится еще ниже: днем будет от 6 до 8 градусов мороза, а по ночам ожидается минус 12−13 градусов.
— Какую погоду ожидать в следующие два зимних месяца?
— В начале января придут морозы и продержатся до 24 числа. Если в первых числах месяца столбики термометров будут показывать минус 4−5 градусов, то уже 5 января существенно похолодает — до 12−13 градусов, а 15 января температура опустится до минус 15. Пик морозов придет на период 19−23 января, когда ожидается до минус 20. Дальше возможна оттепель, которая продлится до первых чисел февраля. Снег в январе будет идти практически каждый день. Последний месяц зимы будет очень суровым. В средине февраля столбики термометров покажут 21 градус мороза. Оттепель придет в Украину в середине марта. А ощутимо потеплеет только в конце апреля. Лето будет теплым. А вот осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре возможны морозы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, к чему может привести глобальное потепление. По мнению ученых, оно может обернуться гибелью цивилизации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»