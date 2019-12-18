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Общество и люди

Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд

16:27 18 декабря 2019 116
Тепло в декабре
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17 декабря, в Киеве был побит температурный рекорд, державшийся с 1937 года. А накануне, 16 декабря, среднесуточная температура составила +6,6°С и на 0,5°С превысила предыдущий рекорд, установленный в этот день в 2017 году.

Так, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 декабря после полудня была зафиксирована температура + 10,4 ° С. Это на 1,7 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного 17 декабря 1937 года.

Метеорологи не исключают, что и в среду, 18 декабря, будет превышена максимальная и среднесуточная температура, зафиксированная в предыдущие годы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря, в день святого Николая, в южной части страны и в западных областях в течение дня ожидается до + 8 + 13 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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