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Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд
Во вторник, 17 декабря, в Киеве был побит температурный рекорд, державшийся с 1937 года. А накануне, 16 декабря, среднесуточная температура составила +6,6°С и на 0,5°С превысила предыдущий рекорд, установленный в этот день в 2017 году.
Так, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 декабря после полудня была зафиксирована температура + 10,4 ° С. Это на 1,7 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного 17 декабря 1937 года.
Метеорологи не исключают, что и в среду, 18 декабря, будет превышена максимальная и среднесуточная температура, зафиксированная в предыдущие годы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря, в день святого Николая, в южной части страны и в западных областях в течение дня ожидается до + 8 + 13 градусов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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