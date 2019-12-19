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Украина

На трассе Киев – Одесса на 10 дней ограничат движение: что случилось

12:40 19 декабря 2019 103
Трасса Киев&nbsp;— Одесса
Инф. «ФАКТОВ»

На автомобильной дороге М-05 Киев — Одесса с 20.12.2019 до 30.12.2019 будут действовать временные ограничения в движении. Они коснутся участка от км 35+500 до км 37+500 (WIM 5). Ранее Патрульная полиция Киева напомнила водителям правила езды в зимних условиях. Об этом пресс-служба Укравтодора сообщает в Facebook.

Установление временных ограничений на участке связано с выполнением комплекса работ по подготовке дорожного покрытия для оснащения датчиками системы взвешивания в движении. Для этого будут размещены ограждения и другие спецсредства, которые обеспечат безопасность движения в местах проведения дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП. Столкновение автомобилей привело к остановке движения по двум полосам автопотока — это вызвало образование гигантской пробки в центре столицы.

Фото: rus.uatv.ua

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