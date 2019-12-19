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На трассе Киев – Одесса на 10 дней ограничат движение: что случилось
На автомобильной дороге М-05 Киев — Одесса
Установление временных ограничений на участке связано с выполнением комплекса работ по подготовке дорожного покрытия для оснащения датчиками системы взвешивания в движении. Для этого будут размещены ограждения и другие спецсредства, которые обеспечат безопасность движения в местах проведения дорожных работ.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП. Столкновение автомобилей привело к остановке движения по двум полосам автопотока — это вызвало образование гигантской пробки в центре столицы.
Фото: rus.uatv.ua
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