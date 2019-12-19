«Давай сделаем это, чемпион»: промоутер Усика отреагировал на заявление Джошуа

Спорт

Британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), благодаря победе над Энди Руисом вернувший себе титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе, назвал свои предпочтения в выборе следующего соперника. Напомним, обязательным претендентом на бой с Энтони по линии IBF является болгарин Кубрат Пулев, а по линии WBO — украинец Александр Усик.

«Я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня, но я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Они оба серьезные боксеры, но я желаю биться с лучшим. Не хочу много говорить, поскольку в прошлом году я делал ошибки, недооценивая людей. Я буду считать обоих оппонентов убийцами. Я выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним, поскольку он действительно хорош», — передает слова британца сайт Metro.

При этом промоутер Энтони требует определенности от боксерских организаций касательно следующего соперника для своего подопечного. «Пожалуйста, поговорите между собой и скажите нам, кто первый. Мы не хотим делать титул вакантным. Мы уверены, что не обязаны освобождать пояс. Если ты объединенный чемпион мира, то должен быть определенный график защит. Я знаю, что, согласно графику, IBF должна быть первой, но, возможно, нам не удастся договориться с Пулевым. Вероятно, вместо этого мы подеремся с Усиком. У Александра есть вариант провести бой с Чисорой, а затем сразиться с победителем боя Джошуа — Пулев. Если организации поменяются местами, и нам скажут, что сначала надо защищать титул WBO, Джошуа будет драться с Усиком. Для него не проблема выйти против любого соперника. Энтони не хочет терять пояс. Больше всего он желает стать абсолютным чемпионом. Потеря титула опустошит его», — рассказал Эдди Хирн в интервью изданию.

А вот в команде Александра Усика не замедлили с реакцией на слова Джошуа. «Давай сделаем это, чемпион!» — написал на своей странице в Instagram промоутер нашего соотечественника Александр Красюк, прикрепив скриншот с заголовком интервью Энтони.

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