Дождь и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Украина

— Теплая погода, с ночной температурой 0−6 градусов и дневной 2−7 выше нуля, а на Прикарпатье и юге до плюс 12, продержится до конца этой недели, — говорит заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — В воскресенье, 22 декабря, атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя, а в Карпатах — мокрый снег. Тем не менее температурный фон изменится мало. Лишь в конце следующей недели ночная температура может снизиться до 3−5 градусов мороза, а дневная так и останется в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

В четверг 19 декабря, днем будет сухо, но ветрено. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на севере страны — 5 градусов тепла, на юге — до плюс 14.

В пятницу, 20 декабря, днем будет сухо, скорость ветра — до 8 метров в секунду. Днем в Сумской области температура воздуха опустится до отметки плюс 2, на юге и в Закарпатской и Львовской областях воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В субботу, 21 декабря, небольшой дождь возможен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Днем в Сумской области термометры покажут плюс 2 градуса, а на юге, а также в Закарпатской и Львовской областях воздух прогреется до плюс 10.

В воскресенье, 22 декабря, дожди накроют всю Украину. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на востоке страны температура воздуха — до 4 градусов тепла, на юге — до 12, в Крыму — до плюс 14 градусов.

В понедельник, 23 декабря, дожди практически по всей стране, порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем в Сумской области и на востоке — до 5 градусов тепла, а на юге — до плюс 12, в Крыму — до плюс 13 градусов.

— Нетипично теплая для зимы погода будет наблюдаться и дальше, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач. — Правда, после Николая (19 декабря. — Авт.) температура станет понемногу снижаться. Сначала будет подмораживать по ночам, потом и днем. Возможен снег. Небольшое похолодание продержится до Нового года.

— Начиная с 19 декабря по ночам ожидается минусовая температура, — ранее сообщил «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань. — Также будет два периода сильных снегопадов: с 22 по 24 декабря и с 27 по 29 декабря. Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам термометры будут показывать минус 4−6 градусов. Так что в новогоднюю ночь у нас будет и снег, и небольшой мороз.

А пока, как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве стоит совершенно весенняя погода — 17 декабря был побит температурный рекорд, который держался с 1937 года.

Какой будет погода на Рождество и Новый год, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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