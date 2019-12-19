Жениха убили на его собственной свадьбе двое незваных гостей (фото)

Мир

В американском городе Чино (штат Калифорния) 30-летнего Джозефа Мелгосу убили на его собственной свадьбе с Эстер Бустаманте. Свадебный прием проходил во дворе дома сестры Джозефа, когда туда незваными заявились проживавшие неподалеку братья Рони Аристидес и Хосе Дэниел Кастанеда-Рамиресы, которые не были знакомы с молодоженами и их родственниками. 28-летний Рони и 19-летний Хосе потребовали бесплатной выпивки. Их попросили уйти, после чего началась ссора. Братья ушли, но потом вернулись с бейсбольными битами. Джозефа, который вышел им навстречу, Кастанеда-Рамиресы забили до смерти. Пострадали еще двое его друзей. Как сообщает NBC, причиной смерти Мелгосы стала травма головы. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Все были так счастливы. После церкви мы отправились в дом на свадебный прием. Праздновали, веселились… Все было идеально… Мой брат защищал свою семью. Они пришли и убили его, хотя он не сделал им ничего плохого…», — со слезами говорит брат Джозефа Энди Веласкес.

Убийцы арестованы. У погибшего осталась 11-летняя дочь.

Джозеф с невестой

Кастанеда-Рамиресы

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России отец до смерти избил девятилетнего сына.

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