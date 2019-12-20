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Невеста исполнила свою мечту и сыграла свадьбу на кладбище (фото)
34-летняя жительница Калифорнии Сабрина Гандара избрала необычное место для своей свадьбы с 32-летним Эндрю Родригесом. Пара обвенчалась на кладбище города Санта-Ана. Как сообщает Los-Angeles Times, это была давняя мечта невесты. Еще когда она была маленькой, ее любимый дедушка Джо обещал повести ее к алтарю, когда она пойдет под венец. Но в 2007 году Джо Гандара скончался. В память о нем Сабрина решила провести церемонию на его могиле. По такому случаю она заказала бело-черное свадебное платье. На ногах у нее и ее жениха были черные кроссовки Converse. А подружки невесты и большинство гостей были сплошь в траурном черном.
Вокруг с карканьем летали местные вороны. Единственными украшениями места церемонии были были портреты дедушки и похороненной поблизости бабушки Сабрины, а также покойных бабушки и дедушки Родригеса.
Сабрина говорит, что ощущала близость деда. «Он был тут, прямо под моими ногами», — сказала она. Джо, к слову, был не единственным покойником, присутствовавшим на торжестве. На этом же кладбище похоронены еще 15 родственников Сабрины и Эндрю.
«Некоторые считают, что это странно», — говорит Гандара. Но ее дед всегда учил ее поступать по-своему и быть «пастухом, а не овцой». Она добавляет, что это кладбище для нее — как родной дом. Она бывает тут не реже, чем раз в месяц, поскольку это очень спокойное место.
Жених говорит, что сразу же поддержал идею возлюбленной. «Нет, это не нормально. Но и мы ненормальные. Мы широко мыслим, не замыкаясь в коробке», — говорит Эндрю.
Менеджер кладбища Тур Велес сказала, что работает здесь уже четверть столетия. В местной часовне иногда проводили венчания. Но еще никто не женился прямо на могилах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жениха убили на его собственной свадьбе двое незваных гостей.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!