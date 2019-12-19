23.21 / 23.42 25.75 / 26.11
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе: шокирующие данные

13:46 19 декабря 2019 108
Домашнее насилие
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский привел статистку за 2019 год по гибели людей в результате домашнего насилия. Одно из недавних проявлений этого явления — недавно в Херсоне мужчина выбросил в подъезд своего шестимесячного сына.

«Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе», — заявляет Сергей Нижинский в обращении, которое опубликовала пресс-служба министерства.

По данным чиновника, за 9 месяцев 2019 года жертвами домашнего насилия стали 777 человек, из которых 305 — дети.

Заместитель министра подчеркнул необходимость оперативного реагирования на факты насилия. Для этого планируется запуск национальной «горячей линии» для пострадавших и свидетелей, а также введение единого реестра жертв домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что во Львове пьяный домашний тиран сломал ногу полицейскому, который приехал на вызов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер