Украина

В Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе: шокирующие данные

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский привел статистку за 2019 год по гибели людей в результате домашнего насилия. Одно из недавних проявлений этого явления — недавно в Херсоне мужчина выбросил в подъезд своего шестимесячного сына.

«Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе», — заявляет Сергей Нижинский в обращении, которое опубликовала пресс-служба министерства.

По данным чиновника, за 9 месяцев 2019 года жертвами домашнего насилия стали 777 человек, из которых 305 — дети.

Заместитель министра подчеркнул необходимость оперативного реагирования на факты насилия. Для этого планируется запуск национальной «горячей линии» для пострадавших и свидетелей, а также введение единого реестра жертв домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что во Львове пьяный домашний тиран сломал ногу полицейскому, который приехал на вызов.

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