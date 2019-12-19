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Шоу-бизнес

Олег Винник признался, как задабривает Святого Николая

14:16 19 декабря 2019 48
Олег Винник
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Звезды шоу-бизнеса, как дети, с нетерпением и волнением ждут День Святого Николая, который отмечают 19 декабря. Верит в Чудотворца и популярный певец Олег Винник.

Артист уверен, что в этот праздник обязательно случается что-то хорошее, чего ждешь и во что веришь целый год.

Винник признался, что для того, чтобы получить хороший подарок от Николая, он старательно… чистит свою обувь. Эта традиция распространена в Германии, где певец прожил много лет, работая солистом мюзиклов. Дети до блеска натирают обувь, а утром в День Святого Николая находят в ботинках подарки и сладости.

«Точно знаю — если обувь будет отполирована не до блеска, то и Святой Николай принесет соответствующий подарок. С детства очень ответственно относился к этому процессу. Возможно, именно из-за Святого Николая у меня всегда чистая обувь», — смеясь, рассказал Олег Винник за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина».

Певец признается, что верит в силу пожеланий, поэтому в период новогодних праздников пытается поздравить близких сердцу людей.

Ранее Олег Винник вместе с Потапом и Олей Поляковой выпустили зажигательный клип «Свят! Свят! Свят», посвященный праздникам.

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