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Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского
Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом предложений президента Зеленского. «За» проголосовали 330 депутатов,
Кодекс отменяет мажоритарную составляющую — народных депутатов теперь будут выбирать только по пропорциональной системе.
Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов. Первая девятка останется только в общегосударственном списке, остальные распределяются по 27 региональным спискам, в которых должно быть не меньше 5 и не больше 17 кандидатов.
Меняется территориальное деление Украины на избирательные округа. Такой статус получат области Украины, при этом Днепропетровская область делится на два округа — Днепропетровский и Криворожский. Также на 2 округа поделят Киев (Левый берег и Правый берег, причем к последнему присоединяется заграничный округ). Напротив, Херсонская область, АР Крым и Севастополь будут объединены в Южный округ.
В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка.
Напомним, Рада VIII созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля, однако 14 сентября президент вернул закон в Раду на доработку.
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