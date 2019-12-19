Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского

Украина

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом предложений президента Зеленского. «За» проголосовали 330 депутатов, в т. ч. 223 представителя фракции «Слуга народа». Также документ частично поддержали депутаты остальных фракций и внефракционные депутаты.

Кодекс отменяет мажоритарную составляющую — народных депутатов теперь будут выбирать только по пропорциональной системе.

Партии будут предлагать общегосударственный список кандидатов. Первая девятка останется только в общегосударственном списке, остальные распределяются по 27 региональным спискам, в которых должно быть не меньше 5 и не больше 17 кандидатов.

Меняется территориальное деление Украины на избирательные округа. Такой статус получат области Украины, при этом Днепропетровская область делится на два округа — Днепропетровский и Криворожский. Также на 2 округа поделят Киев (Левый берег и Правый берег, причем к последнему присоединяется заграничный округ). Напротив, Херсонская область, АР Крым и Севастополь будут объединены в Южный округ.

В избирательном бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии в целом и поддержать конкретного депутата из этого списка.

Напомним, Рада VIII созыва приняла Избирательный кодекс 11 июля, однако 14 сентября президент вернул закон в Раду на доработку.



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