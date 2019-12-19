Российских консулов арестовали за подготовку переворота: обнародованы документы (фото)

История современности

В помещении Дипломатической академии при МИД Украины (на фото в заголовке) открылась выставка архивных документов «Iноземнi представництва в Києвi в 1917—1919 роках: початок мiждержавних вiдносин», посвященная 102-й годовщине создания дипломатической службы нашей страны. Министерство иностранных дел Украины тогда находилось в здании по улице Терещенковской, 9. А первым министром (генеральным секретарем) иностранных дел УНР стал историк и общественный деятель Александр Шульгин.

Александр Шульгин - первый министр иностранных дел УНР

В 1918 году в Киеве работали посольства и консульства 34 государств, в том числе ведущих стран Европы: Германии, Австро-Венгрии, Франции, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Дании, Италии, Испании, Греции… Был и генеральный консул советской России большевик Казимир Кржеминский, не имевший до этого опыта дипломатической работы.

Генеральный консул советской России Казимир Кржеминский

Установление дипломатических отношений с Россией стало возможным благодаря тому, что войска УНР с помощью армий Германии и Австро-Венгрии смогли в феврале-марте 1918 года заставить Москву прекратить войну против Украины и убрать свои дивизии с ее территории. Правительство Ленина было вынуждено 3 марта 1918 года подписать в Бресте договор о мире с державами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией). Согласно этому документу, Россия взяла на себя обязательство признать независимость Украины и подписать с ней мирный договор.

— 23 мая 1918 года в Киев прибыла многочисленная российская делегация во главе с Христианом Раковским и Дмитрием Мануильским, — рассказала «ФАКТАМ» на открытии выставки ее куратор — председатель общественной организации «Научное общество истории дипломатии и международных отношений» доктор исторических наук, профессор Ирина Матяш. — В Киеве, переполненном российскими беженцами от большевицкого террора, было очень трудно найти помещения для делегации из Москвы. Но комнаты все же отыскали — на пятом этаже далеко не лучшей гостиницы «Марсель», которая находилась в доме номер 3 по Бибиковскому бульвару (ныне бульвар Тараса Шевченко). В ходе переговоров большевицкая делегация настойчиво добивалась поставок из Украины продуктов питания и угля. Кстати, в то время отряды красноармейцев регулярно просачивались со стороны Курской губернии на украинскую территорию, грабили села и увозили продукты.

Ирина Матяш рассказала, что в 1918 году в Киеве работали дипломатические представительства 34 стран

12 июня был подписан мирный договор между Украиной и большевицкой Россией. Вскоре после этого ленинское правительство прислало в Киев генерального консула (комиссара) Казимира Кржеминского, а в Одессу — консула Бека. Через несколько месяцев оба они были уличены украинской контрразведкой в деятельности, несовместимой с консульскими обязанностями, — в подготовке государственного переворота. Поэтому 7 октября 1918 года российских консулов арестовали вместе с их сотрудниками — всего было взято под стражу 56 человек.

Уже через месяц Германия и Австро-Венгрия, подписав Компьенское перемирие, признали себя проигравшими мировую войну. Это означало, что Украина лишилась сильных и надежных союзников. Ленин сразу же воспользовался таким поворотом дела — Россия в одностороннем порядке отказалась от взятых прежде обязательств в отношении Украины и пошла против нее войной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота.



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