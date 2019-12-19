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"Верил, верю и буду верить": Сергей Бабкин рассказал о самом чудесном подарке

15:05 19 декабря 2019 112
Сергей Бабкин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный музыкант Сергей Бабкин признался, чего ждет от Дня Святого Николая. Артист искренне верит в его существование и каждый год с нетерпением ждет подарки и готовит сюрпризы для своих близких. Для него важны не материальные ценности.

«У Николая и Деда Мороза я прошу только о том, чтобы они приносили и наполняли наш Дом силой, гармонией, радостью, здоровьем, любовью, удачей. Это самые важные и главные подарки для меня», — признается Сергей, который в этом году снова стал отцом.

Он говорит, что каждый год пишет письма Святому Николаю, в которых, в первую очередь благодарит его за все, что имеет.

«Святой Николай, спасибо тебе огромное, что ты нас оберегаешь, что радуешь наших детей, за то, что не позволяешь чему-то негативному проникнуть в нашу жизнь, даришь нам понимание, любовь, поддержку, душевное равновесие и силы. Так я его поблагодарю и скажу, что больше мне ничего не надо, только пусть будет праздник, пусть будет чудо!», — поделился Бабкин и добавил, что искренне верит в него.

«Верил, верю и буду верить. Они есть, существуют, происходят! Их сложно не заметить. На самом деле, тот, кто хочет видеть чудеса, их видит. А у того, кто не верит в них, они и не случаются. Самое глобальное чудо вселенского масштаба произошло в этом году 18 июня — к нам „приехал“ Елисей Сергеевич Бабкин. После этого жизнь стала намного ярче, осознаннее, осмысленнее. Это самое настоящее чудо — рождение нового человека!», — рассказал Сергей Бабкин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как певец Олег Винник задабривает Святого Николая.

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