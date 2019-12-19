Украина

Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода

В четверг, 19 декабря, в Европейском Союзе официально одобрили продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. В Украине также готовится новый пакет антироссийских санкций.

«Лидеры Евросоюза вернутся к обсуждению вопроса о продлении или не продлении санкций в июне 2020 года», — пишет в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

Теперь это решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Евросоюз продлил персональные санкции за действия, направленные против территориальной целостности Украины, в отношении 170 граждан и 44 компаний из России и Украины. Ограничительные меры продлены до марта 2020 года.

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