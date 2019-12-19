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Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода
В четверг, 19 декабря, в Европейском Союзе официально одобрили продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. В Украине также готовится новый пакет антироссийских санкций.
«Лидеры Евросоюза вернутся к обсуждению вопроса о продлении или не продлении санкций в июне 2020 года», — пишет в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.
Теперь это решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Евросоюз продлил персональные санкции за действия, направленные против территориальной целостности Украины, в отношении 170 граждан и 44 компаний из России и Украины. Ограничительные меры продлены до марта 2020 года.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!