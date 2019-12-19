23.20 / 23.41 25.74 / 26.10
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода

15:53 19 декабря 2019 25
Санкции против России
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 19 декабря, в Европейском Союзе официально одобрили продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. В Украине также готовится новый пакет антироссийских санкций.

«Лидеры Евросоюза вернутся к обсуждению вопроса о продлении или не продлении санкций в июне 2020 года», — пишет в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

Теперь это решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Евросоюз продлил персональные санкции за действия, направленные против территориальной целостности Украины, в отношении 170 граждан и 44 компаний из России и Украины. Ограничительные меры продлены до марта 2020 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер