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Шоу-бизнес

Звезда российского шансона показала округлившийся живот (фото)

17:22 19 декабря 2019 182
Елена Ваенга
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальную российскую певицу, автора песен и композитора Елену Ваенгу, которая ранее хвасталась своей бабушкой, поздравляют с беременностью.

42-летняя певица в соцсетях показала фото, на котором видно округлившийся живот. Поклонники певицы предположили, что она ждет второго ребенка.

Ваенга

«Елена вы ждёте малыша?! Поздравляю!!!», — пишут комментаторы.

Ваенга

Сама певица на поздравления не реагирует. На фото она — на проекте «Угадай мелодию» со Стасом Пьехой.

Напомним, что в 2012 году Елена Ваенга впервые стала мамой. У нее родился сын. Отец ребенка — коллега певицы Роман Садырбаев. В 2016 году пара поженилась.

Также напомним, что недавно на беременность намекнула украинская исполнительница Светлана Лобода.

А до этого округлившийся живот показала Ани Лорак.

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