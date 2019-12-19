- 17:36 «Стыдно, что не сделали до сих пор»: в Минобороны объявили о «запуске» электронного военного билета
- 17:26 Участникам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину
- 17:22 Звезда российского шансона показала округлившийся живот
- 17:07 Зеленский пообещал помочь с жильем двум мальчикам-сиротам, чьи отцы погибли на Донбассе
- 16:55 В России закрыли и засекретили громкое дело о гибели в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова
- 16:48 В Кропивницком обезвредили мощную наркогруппировку, финансировавшую "смотрящего" за местным СИЗО
- 16:46 В Одессе лицеисты пытали 11-летнего мальчика и снимали видео
- 16:29 Биатлон в Анси: Пидручный финишировал в топ-20 мужского спринта
- 16:24 Выступал в Крыму и избивал своих жен: скандальный россиянин собрался на заработки в Украину
- 16:22 В детском центре в Киеве спасатели доставали из батареи застрявшего ребенка
- 16:21 Задождит: синоптик рассказала о погоде в выходные дни и в начале следующей недели
- 16:06 Протесты в Киеве: центр города сковали пробки (карта)
Звезда российского шансона показала округлившийся живот (фото)
Скандальную российскую певицу, автора песен и композитора Елену Ваенгу, которая ранее хвасталась своей бабушкой, поздравляют с беременностью.
42-летняя певица в соцсетях показала фото, на котором видно округлившийся живот. Поклонники певицы предположили, что она ждет второго ребенка.
«Елена вы ждёте малыша?! Поздравляю!!!», — пишут комментаторы.
Сама певица на поздравления не реагирует. На фото она — на проекте «Угадай мелодию» со Стасом Пьехой.
Напомним, что в 2012 году Елена Ваенга впервые стала мамой. У нее родился сын. Отец ребенка — коллега певицы Роман Садырбаев. В 2016 году пара поженилась.
Также напомним, что недавно на беременность намекнула украинская исполнительница Светлана Лобода.
А до этого округлившийся живот показала Ани Лорак.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!