23.18 / 23.41 25.73 / 26.09
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинские легкоатлеты отменяют подготовку к Олимпиаде в Токио: названа причина (видео)

23:25 19 декабря 2019 79
Легкая атлетика
Инф. «ФАКТОВ»

Поездка на Олимпийские игры в Токио, от которых из-за допинга отстранили россиян, может стать проблематичной и для украинских легкоатлетов.

Причина — уведомление Министерства культуры, молодежи и спорта Федерации о том, что запланированное и уже выделенное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено.

Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, пишет tribuna.com.

«Подготовка к ОИ-2020 прерывается. Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию.

Уже сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены, и компенсация за которые не гарантируется Минмолодьспорта, составляет около 4,5 миллиона гривен. Даже для такой сильной и успешной организации это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать", — сказал Гоцул.

По словам спортивного функционера, сейчас сумма обязательств, которые не гарантируются Министерством, составляет около 4,5 млн грн. Даже для такой успешной организации, как ФЛАУ, она слишком велика. Поэтому с 19 декабря Федерация отменила все учебно-тренировочные сборы на территории Украины, включая сборы в Днепре и Броварах для группы метаний. Также отменяются сборы для группы прыжков в Киеве и сборы для серебряной призерши Чемпионата мира-2017 Юлии Левченко.

Гоцул сообщает, что ФЛАУ не имеет никаких гарантий от Министерства о выплате заранее оговоренных денег.

«Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но несмотря на это прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена ​​и планомерная работа возобновится», — сказал Гоцул.

Чиновник напомнил, что легкая атлетика — один из двух видов спорта, который приносил Украине медали на всех Олимпиадах без исключения. Продолжится ли эта традиция, зависит от руководства Минмолодьспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) выбрали место проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Главные зимние старты четырехлетия пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо, заявка которых обошла столицу Швеции — Стокгольм.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер