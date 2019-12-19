Украинские легкоатлеты отменяют подготовку к Олимпиаде в Токио: названа причина (видео)

Украина

Поездка на Олимпийские игры в Токио, от которых из-за допинга отстранили россиян, может стать проблематичной и для украинских легкоатлетов.

Причина — уведомление Министерства культуры, молодежи и спорта Федерации о том, что запланированное и уже выделенное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено.

Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, пишет tribuna.com.

«Подготовка к ОИ-2020 прерывается. Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено. Это ставит нас в очень сложную ситуацию.

Уже сейчас сумма обязательств по мероприятиям, которые проведены, и компенсация за которые не гарантируется Минмолодьспорта, составляет около 4,5 миллиона гривен. Даже для такой сильной и успешной организации это большая и болезненная сумма. Мы не можем позволить дальше ее увеличивать", — сказал Гоцул.

По словам спортивного функционера, сейчас сумма обязательств, которые не гарантируются Министерством, составляет около 4,5 млн грн. Даже для такой успешной организации, как ФЛАУ, она слишком велика. Поэтому с 19 декабря Федерация отменила все учебно-тренировочные сборы на территории Украины, включая сборы в Днепре и Броварах для группы метаний. Также отменяются сборы для группы прыжков в Киеве и сборы для серебряной призерши Чемпионата мира-2017 Юлии Левченко.

Гоцул сообщает, что ФЛАУ не имеет никаких гарантий от Министерства о выплате заранее оговоренных денег.

«Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но несмотря на это прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена ​​и планомерная работа возобновится», — сказал Гоцул.

Чиновник напомнил, что легкая атлетика — один из двух видов спорта, который приносил Украине медали на всех Олимпиадах без исключения. Продолжится ли эта традиция, зависит от руководства Минмолодьспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) выбрали место проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Главные зимние старты четырехлетия пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо, заявка которых обошла столицу Швеции — Стокгольм.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter