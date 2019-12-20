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Жуткая смерть в Казахстане: мать и сын расстались с жизнью после обработки квартиры средством от клопов

В Казахстане, где в начале осени поезд врезался в пассажирский автобус, произошла новая трагедия: после обработки квартиры специальным средством от клопов скончалась женщина и ее сын.

Трагедия произошла в бывшей столице страны Алматы, пишет zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здоровья города.

«Вчера, не приходя в сознание, скончалась пациентка, 1952 г. р, доставленная в Больницу скорой неотложной помощи с отравлением средством для выведения насекомых. Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, в коме. Смерть наступила от остановки сердца. Врачами были проведены все реанимационные мероприятия, однако безуспешно», — сообщили в ведомстве.

Издание уточняет, что 1 декабря текущего года женщина и ее сын 1987 года рождения были доставлены в Городскую БСНП больницу скорой неотложной помощи в тяжелом состоянии с интоксикацией, с жалобами на головные боли, головокружение, слабость в конечностях, тошноту, двоение в глазах, повышение давления, с развитием церебральной и дыхательной недостаточности.

Им был выставлен диагноз «Ингаляционное отравление тяжелой степени тяжести средством для выведения от насекомых».

Обоих госпитализировали в реанимационное отделение, где их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 12 декабря, не приходя в сознание, умер мужчина, от остановки сердца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря стало известно о смерти известного российского математика, заслуженного преподавателя Московского университета Олега Ивашева-Мусатова. Врачи в течение трех недель боролись за его жизнь после того, как мужчину доставили в клинику с острым отравлением. Тем не менее спасти 91-летнего пациента не удалось. По данным СМИ, Ивашев-Мусатов выпил неизвестное вещество и допустили, что это мог быть печально известное средство для прочистки труб «Крот».

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