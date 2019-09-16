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Поезд снес автобус на переезде: появилось видео жуткого ДТП в Казахстане
В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, в результате аварии на станции Шамалган погибли два человека и 9 пострадали. Об этом пишет Казинформ.
Сообщается, что авария произошла примерно в 19:20 (16:20 по киевскому времени) в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.
«По предварительным данным, на месте ДТП на станции Шамалган погибли два человека и 9 пострадавших. На месте находятся кареты скорой помощи в достаточном количестве. Кроме того на месте инцидента находится аким Карасайского района Жандарбек Далабаев. Ближайшие больницы переведены в усиленный режим», — сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.
По словам советника министра индустрии и инфраструктурного развития республики Руслана Иманкулова, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути, несмотря на сигналы светофора.
Сообщается, что полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области водитель школьного автобуса едва не завез детей под поезд.
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