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Лучше не принимать: в Германии ученые проверили таблетки для похудения и пришли к печальным выводам

В Германии, как и во всем мире, вопрос о том, как быстро и эффективно похудеть, интересует домохозяек и бизнесменов, людей постарше, и молодых девушек и парней.

Многие из них рассуждают по принципу: «Зачем менять свое питание когда можно просто проглотить капсулу и похудеть?»

Примерно такие же обещания им сладко нашептывают из рекламных слоганов производители чудодейственных средств для похудения.

Продукты для похудения из аптек обещают помочь сбросить килограммы с рекордной скоростью. Но есть ли доказательства их эффективности? Выяснить это решили участники исследования Stiftung Warentest, проведенного в Германии, пишет Focus.

Эксперты детально рассмотрели 13 препаратов, 6 из которых продавались без рецепта. По мнению специалистов, все они «не очень подходят для похудения».

Самое популярное средство, отпускаемое в Германии без рецепта — с активным ингредиентом орлистатом. Однако в большинстве случаев исследования эффективности касаются вариантов орлистата, которые продаются по рецепту, а дозировка там значительно выше.

Также было показано, что продукты для похудения с хитозаном помогают сбросить вес — но настолько мало, что, по мнению экспертов, они полезны только в качестве мотивационной помощи.

Рецептурные препараты с орлистатом илилираглутидом являются эффективными в некоторых исследованиях. Однако были и неприятные побочные эффекты, такие как тошнота или диарея. Поэтому, если такие средства вообще имеет смысл употреблять, то только под наблюдением врача, в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Кроме того, они очень дороги.

Также удостоились внимания и препараты с веществами, которые по своему действию похожи на амфитамины.

«Эксперты Stiftung Warentest не советует принимать препараты для похудения с веществами, по своему действию похожими на амфетамины, даже для краткосрочного использования. Причиной является риск зависимости и массивные побочные эффекты: предполагается, что лекарства помогут обуздать аппетит, но кроме этого, они могут привести к учащенному сердцебиению, тревоге, головокружению и нарушениям сна», — говорится в отчете.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как можно за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса.

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