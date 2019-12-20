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Украина

Правки в Госбюджет и статус ветеранов войны: онлайн-трансляция заседания Рады 20 декабря

9:36 20 декабря 2019 131
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада, которая днем ранее сделала первый шаг по приведению действующей системы воинских званий ВСУ к стандартам НАТО, рассмотрит несколько законопроектов относительно предоставления статуса участника боевых действий.

В частности, в повестку дня внесен проект Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий). Ко второму чтению документ готовили в сокращенные сроки. Второй документ — проект закона о внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

В самом начале заседания народным депутатам предложат включить в повестку дня и принять решение по проекту закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», касающихся Фонда развития предпринимательства.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент проголосовал во втором чтении законопроект, предусматривающий наказание за неперсональное голосование в сессионном зале. «Кнопкодавов» будут штрафовать и забирать у них карточки для голосования. Для контроля процесса голосования будет вестись съемка.


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