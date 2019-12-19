Украина

«Командор-адмирал» и «бригадный генерал» — Рада привела воинские звания к стандарту НАТО

В четверг, 19 декабря, украинский парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих». Документ предусматривает приведение действующей системы воинских званий ВСУ к стандарту Североатлантического альянса. Ранее в блоке НАТО начали применять боевой опыт ВСУ.

Интерфакс-Украина сообщает, что законопроект в первом чтении поддержало 267 народных депутатов. Он адаптирует Уставы ВСУ к нормам армий стран, входящих в Североатлантический альянс.

Так, в списке званий Вооруженных Сил теперь вместо генерал-полковника будет генерал, а генерала армии Украины вообще удаляют из перечня. Следующим после полковника в военной иерархии вводится звание бригадного генерала, после которого по старшинству будет генерал-майор.

В Военно-морских силах званию бригадного генерала будет соответствовать чин командор-адмирала — его также вводит законопроект, принятый 19 декабря.

Ранее сообщалось, что российский генштаб планирует полномасштабный военный конфликт с НАТО.

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